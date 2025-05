Pioggia e maltempo fanno cadere tegole dai palazzi in via Palazzo di Città, a Torino: strada chiusa

TORINO – Stamattina, 20 maggio, a Torino la via Palazzo di Città (vicino a piazza Castello) è stata chiusa perchè dai tetti dei palazzi cadevano mattoni e tegole. Probabilmente smossi dal vento e dalla pioggia che sta cadendo in queste ore, anche l’ex palazzo della Regione ha iniziato a sgretolarsi in alcune sue parti e pertanto la polizia municipale ha transennato la via e impedito il passaggio ad auto e pedoni.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese