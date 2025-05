Un fantasma in consiglio comunale a Torino, Viale contesta la mancanza di spazio tv per i referendum

TORINO – Ieri un fantasma è entrato in Sala Rossa a Torino e si è andato a sedere nel banco riservato al consigliere Silvio Viale. Si tratta ovviamente dell’ennesima azione spettacolare di Viale, che questa volta ha voluto puntare l’attenzione sulla mancanza di spazi tv per i referendum dell’8 e 9 giugno.

“Oggi il fantasma dei referendum – dice Viale – era in Consiglio Comunale a Torino per sollecitare la RAI e tutti i media a informare sui referendum. Non importa se si andrà a votare e cosa si voterà, ma i cittadini hanno il diritto di conoscere e di essere informati, mentre fino ancora oggi molti non sanno neppure dell’esistenza dei referendum.”

La seduta del Consiglio Comunale è stata ovviamente sospesa per riprendere quando il fantasma si è dileguato.

Il video dell’ingresso del fantasma in Consiglio Comunale a Torino

