Perché ci sono i sassi sui binari del treno?

TORINO – Chiunque abbia mai preso un treno avrà notato una caratteristica curiosa e apparentemente inspiegabile: i binari sono immersi in un letto di sassi. Ma perché? Cosa ci fanno tutte quelle pietre sotto e attorno alle rotaie?

Quel letto di pietre ha un nome preciso: si chiama massicciata o ballast. Non si tratta solo di una copertura superficiale, ma di uno strato profondo che può variare dai 15 ai 50 centimetri. Le pietre non sono lì per caso: svolgono funzioni fondamentali per la sicurezza e l’efficienza del trasporto ferroviario.

La prima funzione della massicciata è assorbire le fortissime vibrazioni causate dal passaggio dei treni. Un terreno compatto, se sollecitato in continuazione da tonnellate di acciaio in movimento, finirebbe per fratturarsi. Le pietre, invece, ammortizzano queste vibrazioni in modo molto più efficace.

In secondo luogo, la massicciata aiuta a distribuire meglio il peso del treno. Ogni convoglio esercita una pressione notevole sui binari, e le pietre permettono di disperderla su un’area più ampia, contribuendo alla stabilità dell’intera struttura. Inoltre, la loro flessibilità consente ai binari di adattarsi più agevolmente a curve e pendenze, evitando rotture e deformazioni.

C’è poi un altro vantaggio tutt’altro che secondario: il drenaggio dell’acqua. Tra le pietre, pur essendo ravvicinate, rimangono piccoli spazi che permettono all’acqua piovana di defluire. In questo modo si prevengono gli allagamenti che potrebbero compromettere la sicurezza e il regolare funzionamento della linea ferroviaria.

Infine, la massicciata gioca un ruolo importante anche nei cambiamenti termici. I metalli, come noto, si dilatano con il caldo e si restringono con il freddo. Le rotaie non fanno eccezione. Grazie alla natura non rigida della massicciata, i binari hanno un certo margine di movimento stagionale, senza subire danni.

In sintesi, ciò che potrebbe sembrare solo un dettaglio estetico è in realtà un ingegnoso sistema di supporto, drenaggio, adattamento e sicurezza.

