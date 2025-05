Torino, ancora un accoltellamento in corso Giulio Cesare: arrestato un uomo di 56 anni

TORINO – Ancora un episodio di violenza a Torino dopo gli episodi delle scorse settimane nella periferia nord e l’accoltellamento di ieri a Mirafiori. In corso Giulio Cesare, una lite tra due uomini è degenerata fino a trasformarsi in un’aggressione a colpi di coltello.

Nel corso del diverbio uno dei due coinvolti – un uomo di 56 anni – avrebbe estratto un oggetto tagliente, colpendo al costato l’altro, un 51enne. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale San Giovanni Bosco. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non è in pericolo di vita.

Determinante la segnalazione di alcuni passanti, che hanno allertato la polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno fermato e arrestato il presunto aggressore con l’accusa di lesioni aggravate.

L’episodio si inserisce in un clima di crescente tensione che da settimane interessa i quartieri della Barriera di Milano, Falchera e l’intera zona nord della città, già teatro di risse, aggressioni e disordini. Le forze dell’ordine continuano a monitorare con attenzione il territorio, ma la sensazione è che il disagio sociale, alimentato da marginalità e degrado, stia assumendo contorni sempre più preoccupanti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese