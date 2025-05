Truffa al Salone del Libro di Torino: denunciati i finti sordomuti che chiedevano donazioni

TORINO – La polizia ha denunciato cinque individui che, con l’aspetto curato e regolare biglietto d’ingresso, si aggiravano tra gli stand del Lingotto e dell’Oval chiedendo denaro sotto falsa identità.

I truffatori si presentavano come sordomuti, avvicinando i passanti con una cartella che conteneva finte richieste di donazioni. L’inganno, tuttavia, non ha ingannato tutti, e numerose segnalazioni da parte dei visitatori hanno messo in allerta le forze dell’ordine.

I 5 sono stato denunciati alla Procura per 8 episodi: uno riconducibile al reato di truffa e sette all’accattonaggio molesto.

Complessivamente, i poliziotti hanno sequestrato 700 euro in contanti, probabilmente ricavati dalle offerte truffaldine.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese