LV8 – Missione Futuro: il Piemonte sul podio con oltre 5.000 studenti coinvolti nel progetto di competenze digitali

TORINO – Il Piemonte si conferma protagonista nel percorso didattico innovativo LV8 – Missione Futuro, co-sviluppato e finanziato da Fondazione Vodafone, che ha appena superato la soglia dei 30 mila studenti coinvolti in tutta Italia. Con 5.168 ragazzi coinvolti, il Piemonte si posiziona al secondo posto per adesione dopo la Campania, confermando la forte attenzione del territorio verso la formazione digitale e le competenze per il futuro.

Un progetto innovativo per imparare giocando

LV8 – Missione Futuro è molto più di una semplice app educativa: è un percorso di apprendimento interattivo e gamificato che si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di sviluppare competenze digitali, relazionali e professionali attraverso un’esperienza ludica. I ragazzi affrontano due principali avventure: GreenUs, dove diventano giovani imprenditori responsabili di un bar su quattro ruote, attenti alla sostenibilità economica e ambientale, e Viaggio nell’Orientaverso, un racconto immersivo in cui cinque diplomati intraprendono diversi percorsi formativi in base alle proprie attitudini.

Le competenze acquisite sono certificate con Open Badge, riconoscimenti digitali validi a livello europeo e facilmente inseribili nel curriculum vitae, in linea con il framework DigComp 2.2 della Commissione Europea.

Il Piemonte tra le regioni più virtuose

Nel dettaglio, il progetto coinvolge in Piemonte 44 scuole, con un totale di 248 classi e circa 350 docenti formati per facilitare il percorso. La maggior parte delle scuole aderenti sono istituti tecnici (25), seguiti da istituti professionali (9), licei (6) e Centri di Formazione Professionale (4).

A livello territoriale, spiccano le scuole di Novara e Torino come le più attive e virtuose: l’Istituto Tecnico Tecnologico Giacomo Fauser a Novara e l’Istituto Tecnico Professionale IPSIA, l’Istituto D’Istruzione Superiore Sella Aalto Lagrange e l’IPS Colombatto a Torino sono esempi di eccellenza nell’adozione del progetto.

Un segnale positivo contro la dispersione scolastica

Il progetto LV8 – Missione Futuro mira anche a contrastare la dispersione scolastica e a stimolare l’interesse verso le discipline scientifico-tecnologiche, soprattutto in aree dove le opportunità di accesso alla digitalizzazione sono più limitate. Il Piemonte, con la sua solida rete di scuole e docenti impegnati, contribuisce in modo significativo a questa sfida educativa.

A livello nazionale, il 47% degli studenti coinvolti proviene dal Sud Italia, dove il rischio di abbandono scolastico è più elevato, mentre il 32% vive al Nord, e il restante 21% al Centro. Il Piemonte, con il suo 17% sul totale nazionale, rappresenta un esempio di come la formazione digitale e l’innovazione didattica possano trovare terreno fertile anche nelle regioni del Nord.

Competenza, creatività e futuro

Oltre alle competenze digitali, il progetto favorisce il lavoro di squadra, la creatività, il problem solving e la riflessione sul proprio futuro personale e professionale. Gli insegnanti e i facilitatori coinvolti nel Piemonte testimoniano come LV8 stimoli l’autostima degli studenti e la capacità di affrontare sfide reali in modo proattivo e innovativo.

