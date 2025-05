Venerdì 30 maggio da IUSTO a Torino l’evento 2025 per la giornata regionale per la promozione dell’invecchiamento sano e attivo in Piemonte

Venerdì 30 maggio 2025 dalle ore 10:00 presso IUSTO – Istituto Universitario Salesiano di Torino, Piazza dei Conti Rebaudengo, 22 a Torino si svolge l’evento 2025 per la giornata regionale per la promozione dell’invecchiamento sano e attivo in Piemonte. Con la Legge Regionale 17/2019 la Regione Piemonte, ispirandosi alla torinese Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la Medicina, ha istituito la ‘Giornata di promozione dell’Invecchiamento Attivo’ contribuendo annualmente alla realizzazione dei progetti e delle iniziative di Enti e Associazioni.

Il titolo dell’edizione 2025 dell’evento è : i valori dell’esperienza per sottolineare l’importanza dell’esperienza negli anni dell’Intelligenza artificiale per riportare umanità e cultura nel contesto sociale che viviamo. Ai lavori della giornata parteciperanno tra gli altri Maurizio MARRONE, Assessore al Welfare della Regione Piemonte, Marina CHIARELLI, Assessore alla Cultura della Regione Piemonte e Piero BIANUCCI Scrittore e giornalista scientifico.

Questo Convegno vuole anche offrire agli Studenti universitari l’occasione di riflettere sul loro avvenire professionale in questo settore sociale.

Il programma dell’evento

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

GianFranco BILLOTTI, Presidente del Coordinamento Piemontese UNI3

Gerolamo SPREAFICO, Docente IUSTO

Saluti Istituzionali

Alessio ROCCHI, AD di IUSTO

PROLOGO

Piero BIANUCCI Scrittore e giornalista scientifico: I VALORI DELL’ESPERIENZA: CULTURA, UMANITÀ E IA

INTERVENTI

IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI, DEL TERZO SETTORE E DELLA SOCIETÀ’ CIVILE – Maurizio MARRONE, Assessore al Welfare della Regione Piemonte

LA LEGGE REGIONALE 17/2019 E IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI E DELLE ASSOCIAZIONI: IDEE E PROGETTI IN CORSO – Marina CHIARELLI, Assessore alla Cultura della Regione Piemonte

L’EDUCAZIONE PERMANENTE E I PROTAGONISTI DELLA TERZA ETÀ

Francesco FLORENZANO, Presidente UNIEDA – LE UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI: EDUCAZIONE, IMPEGNO SOCIALE ED EVOLUZIONE

ESPERIENZE Il caso della FONDAZIONE FERRERO Il caso di GENERAZIONE SENIOR



TAVOLA ROTONDA

Gerolamo SPREAFICO (IUSTO), Luisa PIARULLI ( IUSTO ), Paolo MONFERMOSO (UNIEDA PIEMONTE), Vittorio PASTERIS (SENIORES ONLINE) Massimo Aimone (UNITRE TORINO METROPOLIS)

La ricorrenza della Giornata dell’Invecchiamento Attivo cade il 22 aprile nell’anniversario della nascita di Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la Medicina. L’iniziativa è stata istituita in un contesto di forte innovazione sociale caratterizzato anche dall’aumento dell’età anagrafica e dell’aspettativa di vita e si propone di riconoscere le potenzialità e la ricchezza del contributo degli over 65 per il bene della società.

Definito dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) come “processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano” l’invecchiamento attivo, unito alla prevenzione e a stili di vita corretti, rappresenta un utile strumento per affrontare con consapevolezza l’avanzare dell’età.

l convegno è organizzato da Uni3 Piemonte con il patrocinio e il supporto organizzativo di IUSTO

Media partner dell’evento sono Quotidiano Piemontese, Seniores Online e Podradio

