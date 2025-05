Un bando per pulire i sentieri del torinese: domande entro il 10 giugno

TORINO – É a disposizione un bando per finanziare i progetti che hanno l’obiettivo di pulire e rimettere in sicurezza i sentieri di montagna. Il bando è della Città Metropolitana di Torino, prevede un totale di 35 mila euro ed è disponibile qui.

Saranno assegnati contributi a fondo perduto a copertura del 90% dei costi sostenuti da associazioni, comitati formalmente costituiti, sezioni del CAI e altri soggetti no profit con personalità giuridica “che abbiano sede o che svolgano la loro attività nei settori di rete escursionistica interessati dal programma di intervento.” Per controllare l’effettiva inclusione di un percorso nel Catasto regionale del patrimonio escursionistico consultando il WebGIS della rete escursionistica metropolitana a questo indirizzo.

Il bando è suddiviso in due sezioni, dedicate la prima ai programmi di intervento di ampiezza superiore ai 10 Km (con una dotazione di 28.080 euro) e la seconda ai programmi di ampiezza compresa tra 2 e 10 km (dotazione di 6.920 euro). Ogni soggetto può partecipare a una sola sezione. Il contributo massimo concedibile per ogni programma di intervento sarà 4.680 euro per la sezione 1 e 1170 euro per la sezione 2. Il contributo potrà coprire il 90% delle spese rendicontate e sarà determinato forfettariamente in 117 euro per ogni chilometro di percorso escursionistico oggetto di manutenzione.

Martedì 10 giugno è il termine ultimo per la presentazione delle domande, che si effettuano qui.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese