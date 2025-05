Addio alla tariffa internazionale sulla Cuneo-Ventimiglia: dal 22 maggio si paga con la tariffa regionale

CUNEO – Dal 22 maggio 2025, viaggiare sulla Ferrovia Cuneo–Ventimiglia diventa finalmente più economico e accessibile. Dopo oltre 45 anni, viene abolita la tariffa ferroviaria internazionale tra Italia e Francia: al suo posto entra in vigore la tariffa regionale piemontese, più equa e proporzionata alla distanza percorsa. Un passo storico per i viaggiatori della cosiddetta “Ferrovia delle Meraviglie”, che collega il Piemonte alla Costa Azzurra attraverso la spettacolare Valle Roya.

Un cambiamento atteso da decenni

La decisione arriva grazie all’impegno dell’Osservatorio Ferrovia del Tenda, che annuncia il nuovo sistema tariffario come un traguardo fondamentale, ottenuto con la collaborazione di Trenitalia, Agenzia per la Mobilità Piemontese (AMP) e Regione Piemonte, in accordo con la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Con il passaggio alla tariffa regionale Trenitalia, i viaggiatori potranno ora risparmiare fino al 50% sul costo dei biglietti tra le stazioni italiane e le sei fermate francesi della linea: Vievola, Tende, La Brigue, Saint-Dalmas-de-Tende, Fontan-Saorge e Breil-sur-Roya.

Biglietti più accessibili: anche online

Oltre al risparmio, il cambiamento porta anche una semplificazione nei canali di acquisto. Mentre la precedente tariffa internazionale era disponibile solo in biglietteria fisica o a bordo treno, i nuovi biglietti a tariffa regionale Cuneo-Ventimiglia si possono acquistare:

sul sito trenitalia.com

tramite l’ app Trenitalia

alle emettitrici self-service

presso le biglietterie

nei punti vendita convenzionati

Rimborsi per i biglietti acquistati in transizione

Per i biglietti emessi tra il 15 dicembre 2024 e il 21 maggio 2025 con destinazione o origine nelle stazioni francesi della Valle Roya, Trenitalia ha predisposto un rimborso automatico della differenza di prezzo. I rimborsi possono essere richiesti online o presso le stazioni di Cuneo e Ventimiglia, allegando il biglietto e fornendo un IBAN per l’accredito.

Benefici per pendolari, turisti e territorio

Secondo Federico Santagati, coordinatore dell’Osservatorio Ferrovia del Tenda, si tratta di un “cambio epocale che porta vantaggi concreti a pendolari, residenti e turisti”, facilitando i viaggi transfrontalieri tra Piemonte, Liguria e Costa Azzurra. Oltre al risparmio, la misura mira a rilanciare il turismo nelle valli Vermenagna e Roya, valorizzando una delle tratte ferroviarie più affascinanti d’Europa.

L’Osservatorio non si ferma

L’abolizione della tariffa internazionale segue un altro successo recente: l’introduzione della quarta coppia di treni giornalieri tra Cuneo e Ventimiglia. L’Osservatorio prosegue il suo lavoro per migliorare i collegamenti tra le regioni italiane e la Francia, puntando a un sistema di mobilità transfrontaliera più moderno, sostenibile e accessibile a tutti.

