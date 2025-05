Fiat lancia TRIS: il primo veicolo elettrico a tre ruote per i mercati emergenti

Torino, – Fiat Professional presenta TRIS, il primo veicolo elettrico a tre ruote della sua storia, progettato per la mobilità urbana sostenibile e la logistica dell’ultimo miglio nei mercati dell’Africa e del Medio Oriente (MEA). Con un’autonomia di 90 km, una portata utile fino a 540 kg e un volume di carico massimo di 3 m³, TRIS unisce compattezza, versatilità e accessibilità.

Completamente elettrico e ricaricabile da una normale presa domestica da 220V, TRIS è pensato per rispondere alle esigenze dei piccoli imprenditori, delle micro-imprese e delle economie emergenti, offrendo una soluzione a zero emissioni per il trasporto urbano e periurbano.

Caratteristiche principali di TRIS:

Veicolo elettrico ultraleggero a tre ruote, progettato dal Centro Stile FIAT in Italia

Autonomia : 90 km (ciclo WMTC) grazie a batteria agli ioni di litio da 6,9 kWh

Motore elettrico da 48V , potenza di picco 9 kW, velocità massima 45 km/h

Portata utile : 540 kg – Volume di carico fino a 3 m³

Dimensioni compatte : lunghezza 3,17 m, raggio di sterzata 3,05 m

Tre configurazioni disponibili: cabinato, pianale, cassone

Telaio zincato e rinforzato , progettato per durare anche in condizioni gravose

Sistema di ricarica integrato (0-80% in 3h30, piena ricarica in 4h40)

Connettività : strumentazione digitale da 5,7″, prese USB-C e 12V

Produzione: in Marocco, per i mercati MEA

TRIS sarà presto disponibile nei principali mercati africani e mediorientali con formule di leasing e riscatto, abbattendo le barriere economiche all’accesso alla mobilità elettrica. Il design distintivo italiano con illuminazione a LED a tre punti, l’ergonomia interna e le dotazioni di sicurezza lo rendono una soluzione moderna, professionale e inclusiva.

Il nome TRIS

“TRIS” richiama le tre ruote, la modularità del veicolo e la firma luminosa a tre LED. È stato scelto per la sua facilità di pronuncia a livello globale, rendendolo un marchio accessibile e riconoscibile in tutto il mondo.

