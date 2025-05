Mercato Centrale Torino inaugura l’area bimbi con una festa per famiglie

Torino, maggio 2025 – Il Mercato Centrale Torino, nel cuore di Porta Palazzo, apre ufficialmente la sua prima area bimbi e lancia i nuovi menu baby pensati per i più piccoli. Per celebrare l’iniziativa, venerdì 6 giugno si terrà una grande festa gratuita per famiglie, tra giochi, spettacoli e tante sorprese per i bambini.

Una festa gratuita per celebrare la fine della scuola

Dalle 18:30 alle 21:30, il Mercato Centrale ospiterà una serata speciale dedicata ai bambini e ai loro genitori, con ingresso libero e un ricco programma di animazione a cura dell’Associazione Pandorama: trucca bimbi, bolle di sapone giganti, artisti circensi, giocolieri e spettacoli di clownerie, il tutto accompagnato da musica e intrattenimento.

Una nuova area bimbi a misura di famiglia

Il protagonista della serata sarà il nuovo playground per bambini realizzato all’interno della struttura progettata da Massimiliano Fuksas. Uno spazio morbido, colorato e sicuro, attrezzato con giochi educativi, tavolini, lavagne, libri e materiali creativi. L’area è accessibile gratuitamente durante gli orari di apertura del Mercato, ed è pensata per favorire il gioco libero con la supervisione di un genitore.

Grazie al contributo di Quercetti e Messaggerie Libri, lo spazio è arricchito da giochi intelligenti e una zona lettura per tutte le età, con l’obiettivo di creare un luogo di aggregazione, inclusività e crescita creativa.

I nuovi menu baby delle botteghe artigiane

Le botteghe del Mercato Centrale Torino hanno ideato una speciale proposta gastronomica per bambini, con menu dedicati e prezzi accessibili, che vanno dai 4,50€ agli 8,90€. Un’occasione per gustare la qualità delle botteghe artigiane anche in versione “kids”, rendendo il Mercato un vero punto di riferimento per la ristorazione family friendly a Torino.

Tavoli riservati e sconto speciale

Per i gruppi con più di 6 persone che desiderano prenotare un tavolo per la cena, è possibile scrivere a info.torino@mercatocentrale.it e ricevere un codice sconto del 20% valido presso il bar e la birreria del Mercato nella serata del 6 giugno.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese