“Via Po in festa”: modifiche alla viabilità domenica 25 maggio

TORINO – Domenica 25 maggio si terrà l’inaugurazione ufficiale di via Po, accompagnata dalla tradizionale “Festa dei vicini”. L’iniziativa coinvolgerà anche via Ozanam e parte di piazza Vittorio Veneto, trasformando l’area in una zona pedonale per l’intera giornata. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sono previste numerose modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico.

Divieti di sosta e di transito

A partire dalle 00:30 e fino alle 20:00 (o comunque fino a cessate esigenze), sarà vietata la sosta in tutta via Po e via Ozanam, su entrambi i lati. Il divieto include anche i veicoli elettrici, della mobilità sostenibile e quelli muniti di permessi speciali (inclusi gli stalli per disabili, anche riservati “ad personam”).

Dalle 6:00 alle 20:00, entrerà in vigore anche il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli a motore, compresi trasporto pubblico, taxi, NCC e residenti (salvo uscite entro le 6:30 dai passi carrai). Fanno eccezione solo i veicoli di emergenza, delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale.

Limitazioni nelle vie adiacenti a via Po

Il divieto di transito sarà esteso anche alle vie che sboccano direttamente su via Po, tra cui:

Via Virginio

Via Vasco

Via Sant’Ottavio (tratto Po – Aldo Moro)

Via Carlo Alberto (tratto Bogino – Po)

Via Bogino (tratto Principe Amedeo – Po)

Via San Massimo (tratto Principe Amedeo – Po)

Via Accademia Albertina (tratto Principe Amedeo – Po)

Via Rossini (tratto San Maurizio – Po)

In queste vie, l’accesso sarà consentito solo ai residenti per raggiungere aree di sosta interne, a condizione di non percorrere via Po.

Sospensione delle corsie preferenziali e dei controlli elettronici

Domenica, dalle 7:00 alle 20:00, verrà sospesa la riserva delle corsie al trasporto pubblico in alcune vie limitrofe. Saranno inoltre disattivati i controlli elettronici da remoto in:

Via Accademia Albertina – Mazzini (direzione sud)

Via XX Settembre – Bertola

Anche via Vanchiglia chiusa per una festa di via

Contestualmente, sarà chiusa al traffico via Vanchiglia dalle 6:30 alle 23:00, sempre per una festa di via. Il divieto vale anche per i residenti e i mezzi pubblici.

Percorsi alternativi e trasporto pubblico

Per evitare disagi alla circolazione, si consiglia di utilizzare gli assi viari alternativi: corso Vittorio Emanuele II, corso Moncalieri, corso Casale e corso Regina Margherita. Possibili rallentamenti sono previsti nella zona di piazza Vittorio Veneto.

Le linee del trasporto pubblico che normalmente attraversano via Po subiranno deviazioni. Per informazioni aggiornate, è possibile consultare il sito GTT.

