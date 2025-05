Torino si conferma hub europeo per il deep tech: chiusa la VI edizione di Techstars alle OGR

TORINO, 23 maggio 2025 – Si è conclusa con il Demo Day alle OGR Tech la sesta edizione di Techstars Transformative World Torino, il programma internazionale di accelerazione dedicato alle startup deep tech. Dodici startup provenienti da Europa e oltre hanno presentato le loro soluzioni innovative a investitori, aziende e partner, segnando un altro traguardo per l’ecosistema dell’innovazione torinese.

Techstars Torino – sostenuto da Intesa Sanpaolo Innovation Center, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT – è attivo dal 2020 e ha già supportato 69 startup da 3 continenti, contribuendo a raccogliere oltre 130 milioni di dollari in investimenti post-programma, creare più di 600 posti di lavoro e generare oltre 80 Proof of Concept con imprese italiane.

Il programma, inizialmente focalizzato su Smart Mobility e Città del Futuro, è oggi un acceleratore per soluzioni tecnologiche avanzate in ambiti chiave come intelligenza artificiale, robotica, sostenibilità ambientale, salute e futuro del lavoro. Il suo nuovo focus “Transformative World” riflette la necessità di risposte concrete alle grandi transizioni economiche, climatiche e sociali.

Il Demo Day 2025 ha messo in vetrina 12 startup – tra cui l’italiana Arbor Insight (agritech), la danese AlterEcho(robotica per laboratori), la portoghese Granter.ai (AI per finanza agevolata) – selezionate tra centinaia di candidature globali.

“Techstars è oggi un punto di riferimento internazionale per chi investe in innovazione ad alto impatto”, ha dichiarato Paola Angeletti, Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center.

“Torino si consolida come ecosistema attrattivo per talenti e capitali”, ha aggiunto Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.

“OGR Tech è ormai riconosciuto come un vero hub del futuro”, ha concluso Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT.

Il riconoscimento di Torino come Capitale Europea dell’Innovazione 2024/2025 da parte della Commissione Europea rafforza ulteriormente il ruolo centrale della città nel panorama dell’innovazione a livello continentale.

