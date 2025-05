Grave incidente a Feletto: motociclista di 28 anni elitrasportato in codice rosso al Cto

FELETTO – Nel pomeriggio di oggi, si è verificato un grave incidente stradale lungo l’ex statale 460 del Gran Paradiso, nel tratto della circonvallazione di Feletto. Per motivi ancora in corso di accertamento, nei pressi dell’incrocio successivo al supermercato Lidl in direzione sud, una moto e un trattore si sono scontrati.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato a terra in seguito all’urto. I soccorsi sono arrivati tempestivamente: il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto, stabilizzando il ferito prima di trasportarlo in elicottero al Cto di Torino. Si tratta di un giovane di 28 anni residente a Beinasco. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento non risulta in pericolo di vita.

Sulla ricostruzione dell’accaduto stanno ora lavorando i carabinieri di Agliè, intervenuti rapidamente per i rilievi e gli accertamenti del caso.

