Tennis, Bolelli e Vavassori vincono il torneo di doppio dell’ATP 500 di Amburgo

AMBURGO – Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono i nuovi vincitori del torneo di doppio dell’ATP 500 di Amburgo. I due italiani hanno conquistato il trofeo superando in finale la coppia formata da Molteni e Romboli con un netto 6-4, 6-0 in appena un’ora e sette minuti di gioco.

Una vera riscossa dopo l’arrivo in Germania con una serie di quattro sconfitte consecutive alle spalle. I due azzurri sono riusciti a lasciarsi alle spalle il momento difficile, collezionando in terra tedesca quattro vittorie di fila, culminate in una prestazione impeccabile nell’ultimo atto contro i sudamericani.

Con questo trionfo, Bolelli e Vavassori diventano i primi italiani della storia a imporsi ad Amburgo. Si tratta del loro terzo titolo stagionale dopo quelli conquistati a Adelaide e Rotterdam, e del sesto successo complessivo della coppia. È inoltre il primo trofeo sulla terra battuta dal trionfo di Buenos Aires nel 2024. Un risultato importante anche in chiave classifica: il duo azzurro risale fino alla settima posizione del ranking mondiale e rafforza il quarto posto nella Race ATP per le Finals di Torino.

