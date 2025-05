Scivola per diversi metri nella grotta Remeron di Comerio: muore il biellese Mauro Consolandi

VARESE – Non c’è stato nulla da fare per lo speleologo biellese Mauro Consolandi, istruttore esperto del Cai di Biella e parte del direttivo del Club Alpino Italiano Biellese di 73 anni, deceduto durante una escursione nella grotta Remeron di Comerio (Varese).

Consolandi, secondo quanto si apprende, stava affrontando la sezione non aperta al pubblico della grotta quando è scivolato in corrispondenza del primo pozzo, in un punto profondo 100 metri.

A dare l’allarme e chiamare i soccorsi sono stati i compagni che erano con lui e hanno assistito all’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese e i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Il corpo è stato recuperato e consegnato alle autorità giudiziarie.

