Torino, blitz al Carrefour: Ultima Generazione e BDS uniti nel boicottaggio contro Israele e la grande distribuzione

TORINO – Nuova azione dimostrativa a Torino da parte del movimento Ultima Generazione, in collaborazione con attivisti di BDS Italia (Boicotta, Disinvesti, Sanziona), nell’ambito della campagna “Il Giusto Prezzo”.

Nel pomeriggio di oggi, un gruppo di attivisti ha inscenato un’azione di protesta simbolica all’interno del supermercato Carrefour di corso Montecucco. Dopo aver riempito i carrelli come comuni clienti, i manifestanti hanno bloccato le casse esponendo bandiere palestinesi e striscioni, denunciando la complicità del colosso della distribuzione con l’occupazione israeliana e l’impennata dei prezzi alimentari.

L’iniziativa si inserisce nella settimana internazionale di boicottaggio contro Carrefour, promossa dal movimento BDS dal 21 al 28 maggio. Secondo i promotori, la multinazionale francese sostiene l’esercito israeliano – responsabile, a loro dire, della “fame usata come arma” nella Striscia di Gaza – attraverso la fornitura di razioni alimentari. Inoltre, Carrefour sarebbe coinvolta economicamente con società israeliane operanti negli insediamenti illegali in Cisgiordania, come Electra Consumer Products e la sua controllata Yenon Bitan, che distribuiscono prodotti a marchio Carrefour nei territori occupati.

Ma la protesta va oltre la solidarietà internazionale: al centro anche le critiche al sistema della grande distribuzione organizzata (GDO), accusata di arricchirsi a scapito dei produttori e dei lavoratori. Tra le richieste della campagna “Il Giusto Prezzo”: un intervento urgente delle istituzioni per calmierare i prezzi alimentari, un nuovo modello agricolo sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici, e il finanziamento della transizione ecologica attraverso la tassazione degli extraprofitti delle grandi imprese, non con le tasse dei cittadini.

