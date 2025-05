Alessandria, moderno laboratorio medico mobile usato dai carabinieri per testare gli automobilisti

ALESSANDRIA – Nella notte tra il 22 e il 23 maggio, i Carabinieri di Alessandria hanno condotto un’operazione straordinari nell’ambito dell’iniziativa “Guida Sicura”: per l’occasione, è stato impiegato, in modo innovativo, un moderno laboratorio medico mobile all’avanguardia, specializzato in analisi tossicologiche.

Durante i controlli sono stati fermati 75 veicoli: due conducenti sono risultati positivi a cocaina e THC, con conseguente ritiro delle patenti e sequestro dei relativi mezzi. Sono inoltre state comminate otto sanzioni amministrative.

