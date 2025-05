Marracash negli stadi: il 14 giugno a Torino

TORINO – Mancano pochi giorni all’inizio di MARRA STADI25, la tournée che cambierà per sempre le regole del rap live in Italia. Marracash (al secolo Fabio Bartolo Rizzo) sarà il primo rapper italiano a portare il suo show nei più grandi stadi del Paese, scrivendo una nuova pagina nella storia della musica urbana. Dopo il successo monumentale del festival Marrageddon, con oltre 140.000 spettatori a Milano e Napoli, il “King del Rap” è pronto ad alzare ulteriormente l’asticella.

Il tour prenderà il via venerdì 6 giugno allo Stadio Comunale di Bibione, per poi toccare Napoli (10 giugno), Torino (14 giugno), Milano con due date (25 – sold out – e 26 giugno), Roma (30 giugno) e Messina (5 luglio).

Più che un concerto, MARRA STADI25 è un racconto visivo ed emotivo, un “epic movie” diviso in sei atti. Al centro, il conflitto – e l’unione – tra Marracash e Fabio: l’artista e l’uomo, l’icona pubblica e l’identità privata. Questo dualismo prende forma attraverso i brani dei tre album che compongono la cosiddetta Trilogia: Persona (2019), Noi, Loro, Gli Altri (2021) ed È Finita La Pace (2024).

Ogni capitolo esplora un livello di consapevolezza, dal tormento all’accettazione, in un crescendo narrativo accompagnato da visual futuristici, performance coreografiche, una band dal vivo, otto ballerini, cinque robot alti fino a sei metri e la voce di Matilda De Angelis, che dialoga in scena con Marracash, fondendo recitazione e musica. Presente in tutte le date anche Madame, con la sua cifra intensa e viscerale, già compagna di viaggio nel brano “L’anima”.

Info e biglietti

CALENDARIO MARRA STADI25

6 giugno – Bibione – Stadio Comunale

10 giugno – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

14 giugno – Torino – Stadio Olimpico

25 giugno – Milano – San Siro (SOLD OUT)

26 giugno – Milano – San Siro

30 giugno – Roma – Stadio Olimpico

5 luglio – Messina – Stadio San Filippo

