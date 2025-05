MotoGP: giornata difficile per Bagnaia, out al 4° giro

TORINO – Silverstone torna teatro di emozioni forti per la MotoGP e stavolta i riflettori sono tutti per Marco Bezzecchi. Con un gesto liberatorio, le braccia al cielo al traguardo, il pilota italiano firma la sua prima vittoria in sella all’Aprilia, regalando alla Casa di Noale un successo tanto atteso quanto insperato. In un momento delicatissimo per il team, il “Bez” ribalta le sorti di una stagione finora grigia, riportando entusiasmo e punti preziosi.

La corsa è stata tutt’altro che lineare. Al 12° giro, mentre Fabio Quartararo comandava con oltre quattro secondi di vantaggio, un guasto all’abbassatore della sua Yamaha lo costringe al ritiro, spalancando le porte alla rimonta di Bezzecchi. Da lì in poi, Marco ha guidato con freddezza e decisione, contenendo gli avversari e firmando una vittoria meritata.

Alle spalle del vincitore, Johann Zarco conferma il buon momento della sua Honda LCR, chiudendo secondo dopo la vittoria a Le Mans. Terzo Marc Marquez, protagonista di una gara rocambolesca: caduto al secondo giro, è stato rimesso in pista dalla bandiera rossa provocata da olio sull’asfalto. Partito indietro, ha rimontato fino al podio grazie a una serie di sorpassi chirurgici, nonostante una giornata tutt’altro che perfetta.

È un momento nerissimo per Pecco Bagnaia, che cade al 4° giro. La sua stagione si complica ulteriormente, e il divario da Marquez inizia a diventare critico.

Alle loro spalle, Morbidelli (4°) e Alex Marquez (5°) lottano fino all’ultima curva, mentre Pedro Acosta porta a casa un solido 6° posto con la sua KTM, davanti a Jack Miller. In attesa dell’esito dell’investigazione sulle gomme di Luca Marini (8°), chiudono la Top 10 Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio.

Prestazioni opache anche per Enea Bastianini, solo 17°, davanti a Lorenzo Savadori, in una giornata in cui molti italiani hanno faticato. Non è stato così per Bezzecchi, che si prende la copertina e l’inizio di una nuova era per lui e per Aprilia.

Ordine d’arrivo MotoGP – GP Silverstone 2025 (Top 10):

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Johann Zarco (Honda LCR)

3. Marc Marquez (Ducati Gresini)

4. Franco Morbidelli (Ducati Pramac)

5. Alex Marquez (Ducati Gresini)

6. Pedro Acosta (KTM)

7. Jack Miller (Yamaha)

8. Luca Marini (Honda) – risultato sub iudice

9. Fermin Aldeguer (Ducati VR46)

10. Fabio Di Giannantonio (Aprilia RNF)

Prossima tappa: Red Bull Ring, Austria.

