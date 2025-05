Scontro tra auto e moto sulla Provinciale 590 a San Sebastiano da Po: una donna incastrata sotto il guardrail, un uomo sbalzato a terra

SAN SEBASTIANO DA PO – Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, a San Sebastiano da Po, lungo la Strada Provinciale 590. A scontrarsi sono stati una motocicletta e un’auto bianca.

Secondo quanto emerso, la vettura stava effettuando una manovra di svolta nel momento in cui la moto, stava tentando un sorpasso.

L’impatto è stato violento. Ad avere la peggio sono stati i due occupanti della moto: la donna è rimasta incastrata sotto il guardrail, con la schiena contro un palo, mentre l’uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza, finendo a terra proprio davanti al mezzo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le condizioni dei due motociclisti sarebbero gravi, ma al momento non si hanno ulteriori aggiornamenti ufficiali sul loro stato di salute.

La Provinciale 590 è rimasta parzialmente chiusa al traffico.

