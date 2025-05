Val Formazza: turista muore nel fiume Toce durante un’escursione

VAL FORMAZZA – Nel primo pomeriggio di oggi, nel comune di Premia, in Val Formazza, un turista è morto dopo essere caduto nelle acque del fiume Toce durante un’escursione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava camminando insieme a un altro escursionista lungo uno dei sentieri della zona, quando entrambi sarebbero scivolati nel fiume. Uno dei due è riuscito a mettersi in salvo, raggiungendo la riva. Per l’altro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati da un elicottero e da una squadra di sommozzatori, insieme al Soccorso alpino civile e ai militari della Guardia di Finanza. Presenti anche il personale del 118 e i carabinieri.

La vittima faceva parte di una comitiva proveniente dal Varesotto.

Le autorità stanno ora lavorando per identificare la vittima e ricostruire la dinamica dell’incidente.

