Lo Russo si congratula con Silvia Salis, nuova sindaca di Genova: lavoreremo insieme

TORINO – Congratulazioni, Sindaca Salis! Con queste parole il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha festeggiato sui social l’elezione a sindaca di Genova di Silvia Salis.

“Sono davvero felice di poter celebrare questo straordinario risultato: – scrive Lo Russo – Genova ha scelto di dare fiducia a un progetto che vuole mettere al centro le persone, che parla di un futuro da costruire. E che possiamo davvero costruire insieme”.

Poi il sindaco di Torino parla della futura possibile collaborazione tra Torino e Genova:

Torino e Genova sono profondamente legate, le nostre sono due città orgogliose, laboriose, che conoscono il valore del lavoro e della bellezza, due città che non dimenticano chi resta indietro e che vogliono guardare al domani.

Alla Sindaca Salis dico fin da ora che noi ci siamo, che Torino c’è: per costruire insieme politiche più forti per i nostri territori, per unire le comunità, per far sentire che il cambiamento è possibile, concreto, e parte anche da qui, dal lavoro su un futuro condiviso per i nostri territori.

Ci incontreremo presto, ma nell’attesa ancora congratulazioni Silvia, e buon lavoro per Genova a te e alla tua squadra!