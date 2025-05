I risultati delle elezioni 2025 in Piemonte, i sindaci eletti

TORINO – Erano 9 i comuni al voto in Piemonte per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Si trattava in tutti i casi di piccoli comuni. Andiamo a vedere i risultati comune per comune.

Alessandria

A Malvicino Cristina Manfrinetti è stata eletta sindaco con il 100% dei voti. 62 su 62. Nessuna preferenza per gli altri 5 candidati.

Cuneo

A Morozzo Sergio Costamagna, unico candidato, è eletto sindaco.

A Saliceto il nuovo sindaco è Giovanni Genta, eletto con il 65% dei voti che corrispondono a 458 preferenze. Superato Luciano Cenero, fermo a 240 voti.

Anche a Sanfront un unico candidato, Francesco Lombardo, eletto con 1185 preferenze.

Novara

A Orta San Giulio il nuovo sindaco è Giorgio Angeleri, unico candidato, eletto con 372 voti.

Torino

A Cafasse Carlo Oddi viene eletto sindaco con il 53,04% dei voti, superando di poco meno di 100 voti il rivale Rinaldo Scarano.

A Cascinette d’Ivrea è Marco Menaldino il sindaco eletto, con l’83,7% dei voti, davanti a Antonio Ferrari e Andrea Breccolotti.

A Ozegna si attendono i risultati.

Vercelli

A San Giacomo Vercellese il nuovo sindaco è Roberto Panattaro, eletto con il 77,9% dei voti, preferito agli altri 8 candidati.

