IDI Talent, IDI Evolution cerca due consulenti commerciali che copriranno Piemonte e Liguria: primo contratto 2 mila euro al mese

PIEMONTE – IDI Evolution, azienda basata a Concorezzo (MB), che ha come obiettivo l’innovazione e la digitalizzazione nel settore dell’odontoiatria e implanto-protesi dentale insieme alla tecnologia ad esso connessa.

Negli ultimi anni la realtà di IDI è cresciuta, allargando la sua base operativa nell’ambito commerciale per dare un supporto costante agli studi che segue. Da un’iniziativa dell’anno scorso, quindi, parte la seconda edizione di “IDI Talent”, la strategia di talent attraction innovativa che si ispira alla struttura dei talent show per una selezione che va oltre la semplice lettura del CV, permettendo ai candidati di entrare in azienda, rimettendo la persona al centro già dal primo contatto delle fasi di assunzione.

Nel 2024 la ricerca si era concentrata sulla regione Lombardia, quest’anno il raggio si allarga a circa venti province italiane per un totale di 15 posizioni aperte da consulenti commerciali.

Al via, quindi, le candidature al talent di recruiting anche per le regioni di Liguria e Piemonte dove sono aperte due posizioni, in cui profilo ricercato è quello di giovani professionisti e professioniste tra i 20 e i 30 anni, per la gestione della rete commerciale di sette province.

Nello specifico, tra Liguria e Piemonte è aperta una prima posizione per coprire le province di Genova, Savona, Imperia, Asti e Cuneo; e una seconda per le località piemontesi intorno a Verbania e Novara.

IDI Talent, che ripartirà a giugno 2025, è strutturato come un talent show partendo dal presupposto di rendere più trasparente i processi di assunzione, trasformandola in un’esperienza accogliente e un’opportunità di formazione, oltre che di business.

Occupandosi di odontoiatria, alcune fasi di selezione sono state ribattezzate iconicamente secondo questo tema: ad esempio, in seguito ai casting si tiene il tooth camp – dal termine americano “bootcamp” – che consiste in una video-call con i responsabili commerciali. Superata questa fase si avrà accesso al Company Visit, cinque giorni di formazione retribuita in azienda che avrà luogo tra il 15 e il 19 luglio. Infine, i “vincitori” saranno i candidati arrivati al “live” di settembre, ovvero la fase finale che prevede un primo contratto con un compenso di 2.000 Euro al mese.

Andrea Piantoni, Amministratore Delegato di IDI Evolution ha ricordato che “In IDI Evolution scegliamo sempre la trasparenza. Siamo in questo settore da oltre vent’anni e il nostro obiettivo è creare un gruppo di professionisti motivati nel loro lavoro: perciò, vogliamo conoscere uno ad uno i candidati e, tra quelli scelti, farci conoscere a nostra volta” e ha concluso “innovazione è anche comprendere che le esigenze sociali cambiano, e noi vogliamo essere parte di questo cambiamento, da qui nasce il nostro IDI Talent.“

Per partecipare all’iniziativa sarà sufficiente inviare il proprio CV all’indirizzo lavoraconnoi@idievolution.it, per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Instagram di IDI Evolution @idievolutionofficial.

