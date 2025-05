Una Panchina Gigante al Parco Europa: il Consiglio Comunale di Torino approva all’unanimità la mozione

TORINO – Una nuova attrazione potrebbe presto arricchire il panorama del Parco Europa: una panchina gigante, simbolo del connubio tra arte, natura e comunità. Il Consiglio Comunale di Torino ha approvato all’unanimità – con 29 voti favorevoli – la mozione presentata dalla consigliera Maria Grazia Grippo (PD) per promuovere l’installazione di una Big Bench nello storico parco collinare della città.

L’iniziativa si inserisce nel solco del Big Bench Community Project, nato nel 2010 per volontà del designer statunitense Chris Bangle e già diffuso in oltre 400 località, in Italia e all’estero. Il progetto prevede la realizzazione di panchine fuori scala, realizzate grazie a contributi volontari – economici e di manodopera – senza l’impiego di fondi pubblici.

«Le Big Bench sono diventate un simbolo riconoscibile e fotografato in tutto il mondo – ha spiegato Grippo durante l’intervento in aula – capace di attrarre un turismo curioso e attento, che valorizza le bellezze naturali del territorio». La proposta intende rilanciare il Parco Europa, recentemente oggetto di interventi di cura e riqualificazione da parte di volontarie e volontari, trasformandolo in un nuovo punto di interesse per torinesi e visitatori.

La futura panchina gigante, se approvata anche nelle successive fasi tecniche e logistiche, si aggiungerà alle tante già presenti in Piemonte, regione che ha fatto da culla all’intero progetto. Ma sarà anche un’occasione – secondo la mozione – per «riqualificare lo spazio urbano con un approccio partecipativo e innovativo, rafforzando il legame tra città, cittadini e natura».

Con l’approvazione della mozione, il Comune si impegna ora a promuovere e sostenere l’avvio del percorso necessario per la realizzazione dell’installazione, in raccordo con le associazioni e i cittadini interessati.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese