La procura di Torino archivia l’inchiesta per la morte della piccola Elena, deceduta dopo una biopsia

TORINO – La procura di Torino ha deciso: sarà archiviata l’inchiesta per omicidio colposo, e quindi niente processo, per la morte di Elena Agiurgioaie, una bambina di 11 anni residente a Chieri, deceduta il 20 luglio 2024, alcuni giorni dopo essere stata sottoposta a una biopsia ai polmoni all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Nessuna responsabilità, per la procura, da parte dei medici che avevano in cura la bambina. La direzione dell’ospedale aveva segnalato il decesso lo stesso giorno, mentre la famiglia della piccola ha presentato un esposto ai carabinieri di Chieri il 23 luglio. Per permettere l’autopsia e chiarire le cause del decesso, il funerale di Elena era stato sospeso. L’esame autoptico aveva fatto emergere come causa della morte un arresto cardiaco.

Rammarico da parte della famiglia della bambina che avrebbe voluto maggiori risposte.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese