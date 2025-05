Nichelino: 28enne armato di coltello fermato dai carabinieri

NICHELINO — Domenica 26 maggio, alla stazione ferroviaria di Nichelino, in via IV Novembre, i carabinieri sono intervenuti per fermare un 28enne armato di coltello da cucina. L’uomo, sotto l’effetto dell’alcol, stava per salire su un treno diretto a Novara con l’intento di raggiungere l’ex compagno della madre per un confronto.

A dare l’allarme è stata proprio la madre del giovane, allarmata dallo stato di agitazione del figlio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane alla vista della pattuglia ha estratto l’arma minacciando i carabinieri. Dopo un primo tentativo di contenimento con lo spray al peperoncino, gli agenti sono stati costretti a utilizzare il taser in dotazione per bloccarlo e sottrargli il coltello.

Immobilizzato, il 28enne è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri per accertamenti medici. L’uomo si trova al momento nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese