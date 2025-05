Il curioso caso di Malvicino, dove Cristina Manfrinetti è diventata sindaca col 100% dei voti

MALVICINO – Le elezioni comunali appena concluse hanno regalato in Piemonte una storia curiosa. A Malvicino, nell’alessandrino, è stata eletta con il 100% dei voti Cristina Manfrinetti, vicesindaca uscente. Gli aventi diritto erano 69, in 63 sono andati a votare e di questi 62 hanno votato per Manfrinetti, il voto mancante è una scheda nulla (presumibilmente un errore dell’elettore).

In un comune così piccolo in realtà essere eletti con il 100% dei voti non è cosa rara. E’ facile che si trovi l’accordo e che i cittadini concentrino il prprio voto su un candidato. La cosa curiosa è che di solito in questi casi il sindaco eletto è l’unico candidato. Più raramente capita con due candidati.

A Malvicino perà i candidati erano ben 6 e nessuno di loro ha raccolto nemeno un voto.

C’è da dire che gli avversari di Manfrinetti arrivavavno tutti da fuori provincia. C’era la lista del genovese Mario Carpaneto, quella del napoletano Luigi Ramaglia, e ancora l’aquilano Bruno Isaia Merlin, il casertano Andrea Gaudio e il brindisino Fabio Cuppone. Tutti rimasti al palo per merito di Cristina manfrinetti, avvocata di 43 anni di Acqui Terme, la nuova sindaca di Malvicino.

