Meteo Piemonte, torna il sole con l’anticiclone: da giovedì atteso un netto aumento delle temperature

PIEMONTE – Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, la nostra regione si prepara a vivere una fase di tempo stabile e soleggiato grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, una vasta area di alta pressione che in questi giorni sta consolidandosi sull’Europa sudoccidentale. L’effetto sarà visibile già da oggi: cieli sereni, scarsa nuvolosità e assenza di precipitazioni, condizioni che dovrebbero mantenersi almeno fino a metà settimana.

Domani lieve instabilità sul Nord, ma senza piogge significative

Nel pomeriggio di domani, mercoledì, è prevista la discesa di un fronte freddo proveniente dal Nord Europa che, seppur in modo attenuato, raggiungerà anche il Piemonte. Questo potrà causare un rinforzo dei venti sulle Alpi e una leggera instabilità nel settore settentrionale della regione, con qualche nuvola in più ma senza fenomeni piovosi rilevanti.

Il fronte freddo è una massa d’aria più fredda che, scivolando verso sud, può temporaneamente disturbare la stabilità atmosferica. Tuttavia, in questo caso, il suo passaggio sarà rapido e limitato.

Da giovedì torna il caldo con l’anticiclone africano

A partire da giovedì, il tempo sarà nuovamente dominato dall’alta pressione, che però cambierà natura: l’anticiclone delle Azzorre lascerà spazio a un anticiclone di matrice africana. Questo comporterà l’arrivo di aria molto più calda dal Nord Africa, con un conseguente aumento delle temperature su tutto il territorio regionale con temperature massime che potranno toccare i 28-29 °C.

Un segnale sarà il rialzo dello zero termico, ovvero la quota in montagna in cui la temperatura scende a 0 °C, in progressivo marcato aumento fino ai 3900-4000 m a est e 4100-4200 m a ovest.

Le previsioni in sintesi per il Piemonte

Fino a mercoledì : tempo stabile, soleggiato e asciutto grazie all’anticiclone delle Azzorre.

: tempo stabile, soleggiato e asciutto grazie all’anticiclone delle Azzorre. Mercoledì pomeriggio : lieve instabilità e rinforzo dei venti sulle Alpi per il passaggio di un fronte freddo.

: lieve instabilità e rinforzo dei venti sulle Alpi per il passaggio di un fronte freddo. Da giovedì: ritorno del sole e netto aumento delle temperature per l’arrivo dell’anticiclone africano.

Un’evoluzione che porterà il Piemonte in una fase tipicamente estiva, con giornate calde e stabili, ideali per attività all’aperto, ma da affrontare con attenzione soprattutto nelle aree urbane più soggette al caldo intenso.

Fonte Arpa Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/) CC BY-SA 4.0

Foto di Alfonso Minervino – guarda la foto ad alta risoluzione su Flickr, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28982862

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese