Asti, condannato professore per abusi su due studentesse minorenni: “Ha sfruttato la loro fragilità”

ASTI – Tre anni di reclusione, cinque di interdizione dai pubblici uffici e il divieto di avvicinamento a minorenni. È questa la condanna inflitta dal Tribunale di Asti a un docente trentiquattrenne, accusato di aver abusato sessualmente di due studentesse, una di 15 e l’altra di 16 anni, durante l’anno scolastico 2023-2024.

L’uomo insegnava geografia in due istituti tecnici e professionali del capoluogo. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Davide Greco, hanno fatto emergere un quadro inquietante: quello di un educatore che ha saputo conquistare la fiducia delle sue giovani vittime, approfittando della loro vulnerabilità. Ragazze segnate da difficoltà familiari e fragilità psicologiche, come confermato dagli inquirenti. Una delle due soffriva di forti stati d’ansia che si manifestavano anche in classe.

È proprio su quella fragilità che il professore avrebbe fatto leva. Con parole rassicuranti, promesse di aiuto per i compiti, regali e finte dimostrazioni d’affetto, avrebbe costruito una relazione sbilanciata e manipolatoria. «Ti aiuto a superare le tue angosce», avrebbe detto a una delle due, convincendola così ad abbandonare le lezioni per raggiungerlo nella sua abitazione.

Le ragazze si sarebbero sentite protette e ascoltate, ma in realtà – secondo l’accusa – erano finite nella rete di un predatore. Quando una delle due ha trovato il coraggio di raccontare quanto stava accadendo, è partita la segnalazione alla scuola e da lì l’indagine, che ha portato la polizia giudiziaria a raccogliere elementi decisivi.

All’inizio, il docente ha tentato di negare ogni addebito, ma una volta messo di fronte alle prove ha ammesso i rapporti. La studentessa di 16 anni ha dichiarato agli investigatori: «Non mi ha costretta, però non sapevo cosa stessi facendo. Il professore ha usato la mia fragilità per approfittare di me».

Il processo si è svolto con rito abbreviato, come richiesto dall’imputato. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a tre anni e quattro mesi. Il giudice per l’udienza preliminare, Claudia Beconi, ha stabilito una pena di tre anni, con l’aggiunta dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Il docente non potrà più esercitare la professione.

Secondo gli atti dell’accusa, l’uomo avrebbe anche tentato di costringere le ragazze al silenzio: «L’insegnamento è tutto per me. Non devi dire niente a nessuno. Se parli, sarà colpa tua se perdo il lavoro». Un’ulteriore forma di pressione psicologica che ha aggravato il quadro a suo carico.

