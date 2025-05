Accoltella la moglie a Grugliasco, la donna è grave in ospedale

GRUGLIASCO – Ennesimo episodio di violenza in famiglia, questa volta a Grugliasco, zona Gerbido, dove un uomo di 61 anni ha accoltellato in casa la moglie, coetanea. Alcuni vicini hanno sentito urlare la donna ed hanno chiamato i soccorsi.

In casa era presente anche la figlia di 24 anni, che non avrebbe riportato ferite. La madre invece è stata trasportata in ospedale in condizioni molto serie. La violenza è avvenuta intorno alle 18.30 in via Moncalieri. I vicini raccontano di aver sentito una violenta lite.

