Tentato suicidio nel carcere di Ivrea: salvato in extremis un detenuto

IVREA – Ieri nella casa circondariale di Ivrea, un detenuto ha tentato di togliersi la vita impiccandosi nella cella di sicurezza. Il personale della Polizia Penitenziaria, è riuscito a soccorrerlo in tempo, salvandogli la vita.

Il vice segretario regionale del SiNAPPe, Matteo Ricucci: “Questo ennesimo episodio conferma quanto il ruolo della Polizia Penitenziaria sia fondamentale non solo per la sicurezza, ma anche per la tutela della vita dei detenuti“.

Il segretario nazionale del SiNAPPe, Raffaele Tuttolomondo, ha espresso profonda gratitudine verso gli agenti intervenuti. Tuttolomondo ha anche rilanciato un appello alle istituzioni, affinché venga garantito un maggiore supporto al sistema penitenziario, attraverso più risorse umane, formazione adeguata, e supporto psicologico per detenuti e operatori, entrambi spesso sottoposti a forte stress.

“Episodi come questo – ha dichiarato – non devono essere ridotti a semplici fatti di cronaca, ma considerati campanelli d’allarme che impongono interventi urgenti per restituire dignità e sicurezza agli istituti penitenziari”.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese