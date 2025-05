Tir si ribalta in tangenziale a Torino e perde carico di ritagli di ferro

TORINO – Un autoarticolato si è ribaltato in tangenziale a Torino invadendo entrambe le corsie di marcia e perdendo il carico di rottami ferrosi. L’episodio si è verificato intorno alle 16 all’atezza dell’uscita Debouchè ed ha mandato in tilt il traffico in tangenziale in entrambi i sensi di marcia, coinvolgendo le auto impegnate nel rientro a casa dell’ora di punta.

L’autista del mezzo pesante è stato estratto dall’abitacolo e portato in ospedale in condice giallo. Il sinistro ha coinvolto anche una seconda auto ma con conseguenze limitate. Si prevedono lunghe le operazioni di ripristino delle carreggiate perchè bisogna rimuovere il Tir, posizionato a cavallo delle due corsie, e raccogliere i rottami ferrosi.

Bisognerà anche verificare eventuali danni alla sede stradale e poi capire quali sono state le cause del ribaltamento.

