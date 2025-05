James Cameron a Torino per visitare la “sua mostra” e ricevere il premio Stella della Mole

TORINO – Ed alla fine James Cameron arriva a Torino. Il 9 e il 10 giugno 2025 l’autore di Avatar e Titanic sarà a Torino per visitare la mostra “The Art of James Cameron”, allestita all’interno del Museo Nazionale del Cinema.

La sera del 9 giugno alla Mole Antonelliana James Cameron riceverà il premio Stella della Mole, quale riconoscimento per il suo ruolo unico e innovativo nel mondo del cinema.

Nella giornata del 10 giugno sarà invece in dialogo con Carlo Chatrian, direttore del Museo Nazionale del Cinema, per una Masterclass al Cinema Massimo.

Inaugurata il 26 febbraio 2025, la mostra The Art of James Cameron offre ai visitatori un viaggio avvincente nel percorso creativo di uno dei più immaginifici innovatori della storia del cinema. I sei decenni di espressione artistica di James Cameron vengono raccontati grazie a una straordinaria selezione di opere rare, tratte dall’archivio privato del celebre regista: una sorta di “autobiografia attraverso l’arte”, come la definisce lo stesso Cameron. Adattata alla particolare struttura verticale della Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema, l’esposizione presenta diversi elementi di grande impatto che rendono la Mole Antonelliana un’immersione nel mondo visionario di James Cameron.

L’esposizione è stata ideata dalla Cinémathèque française, Parigi, in collaborazione con l’Avatar Alliance Foundation

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese