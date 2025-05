La Torino 81 sconfitta a Napoli nella finale d’andata dei playoff promozione

TORINO – Sconfitti ma ancora in partita. La Reale Mutua Torino 81 è stata sconfitta 10-8 nella partita di andata della finale playoff per la promozione in serie A1 di pallanuoto a Napoli. I ragazzi di Simone Aversa hanno lottato ma la Canottieri Napoli ha avuto la meglio e si è aggiudicata il primo round.

La partita di ritorno sarà sabato 31 maggio alle ore 19:30 presso il Palazzo del Nuoto di Torino, dove sono chiamati a raccolta tifosi e appassionati per sostenere i colori gialloblu nel tentativo di portare la serie alla bella.

Simone Aversa al termine della sfida: “Non siamo contenti della prestazione, il risultato è stato una logica conseguenza. Ci è mancata fluidità di gioco in attacco, avevamo le idee un po’ confuse, per i primi due tempi e mezzo abbiamo fatto fatica. La Canottieri ha fatto la sua solita partita, ha giocato con ordine e ci hanno punito su alcune nostre disattenzioni, ma nonostante questo siamo riusciti ad arrivare sul -1. Ora ci rinfreschiamo le idee e sono sicuro che faremo un’altra partita in gara due a casa nostra, sperando di avere la piscina piena!”.

AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 10-8 (3-1; 2-2; 3-2; 2-3)

AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI: Caruso, Cerchiara, Zivkovic 3, Coda, Confuorto 4, Raia, Mutariello 2, Gargiulo, Parisi, Tozzi, Borrelli 1, Esposito, Fuorto, Guadagni. All. Massa.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Abate, Tononi 1, Maffè, Cigolini, Costa, G. Novara, Gattarossa 3, Cassia, E. Novara, Colombo 2, Santosuosso, Ermondi. All. Aversa.

