Torino: l’ex cimitero di San Pietro in Vincoli diventa uno spazio per giovani

TORINO – L’ex cimitero di San Pietro in Vincoli, situato nel quartiere Aurora di Torino e inattivo dal 1945 in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, sarà trasformato in uno spazio aggregativo rivolto ai giovani. Il progetto, recentemente approvato dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, rientra tra le iniziative del programma “YouToo”, percorso di coprogettazione tra la Città di Torino e gli Enti del Terzo Settore.

L’intervento prevede un investimento di circa 284mila euro, all’interno di un più ampio piano da 4 milioni finanziato con fondi del Piano Urbano Integrato del PNRR. I lavori includono la chiusura di un portico interno nella manica sud-ovest del complesso, con l’inserimento di vetrate per creare spazi destinati a studio, incontri, attività informative e formative, accompagnati da un punto ristoro e nuovi servizi. Sono inoltre previsti miglioramenti alla viabilità pedonale interna.

Il progetto è proposto dall’associazione AMA Factory, assegnataria dell’immobile di proprietà comunale. Oltre all’intervento strutturale, è previsto un programma di attività immateriali che comprende sportelli d’ascolto, laboratori teatrali inclusivi, bookcrossing, formazione musicale (con un focus sul rap) e iniziative legate al benessere psicologico, rivolte in particolare agli studenti universitari fuori sede e stranieri.

L’intero complesso, sottoposto a vincolo da parte della Soprintendenza in quanto bene di interesse storico e artistico, sarà oggetto di un intervento rispettoso delle normative in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Il progetto ha ottenuto i pareri favorevoli degli enti preposti, inclusi Soprintendenza, Commissione Locale per il Paesaggio e uffici tecnici comunali.

