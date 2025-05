Torino, sgombero all’ex Manifattura Tabacchi: sequestrati nove cani, allevati per essere venduti

TORINO – Luogo abbandonato e spesso rifugio per senza fissa dimora, l’ex Manifattura Tabacchi nel quartiere Regio Parco di Torino è anche frequentato da spacciatori e tossicodipendenti.

Gli spazi dell’edificio questa mattina, alle prime luci dell’alba, sono stati sgomberati. Dentro sono stati trovati anche alcuni uomini di origine straniera, che sono stati identificati, e che abitavano e dormivano in mezzo alla sporcizia.

Non solo, all’interno dell’edificio sono stati trovati anche nove cani, tre adulti e sei cuccioli, incroci tra pitbull e pastori malinois, allevati per poi essere venduti. Gli animali vivevano in condizioni di degrado e rinchiusi. Per questo la polizia locale ha disposto il sequestro degli animali, che sono stati trasferiti nel canile cittadino.

