Santena: trovato il corpo di un uomo in un appartamento, era morto da giorni

SANTENA – È morto probabilmente per cause naturali l’uomo, di circa 80 anni, trovato deceduto nel proprio appartamento in via Cesana, a Santena. Il corpo dell’uomo è stato trovato questa mattina.

A dare l’allarme sono stati i servizi sociali che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Sul posto erano presenti il personale sanitario, i vigili del fuoco di Chieri e la polizia locale di Santena.

L’uomo sarebbe morto già da qualche giorno. Sintomo di una vita in solitudine.

