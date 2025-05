Traffico rallentato sulla statale 25 “del Moncenisio” per uno scontro

TORINO – A causa di uno scontro, si registra traffico temporaneamente rallentato sulla statale 25 “del Moncenisio” all’altezza del km 42,300 a Chianocco.

Per cause in corso di accertamento i conducenti di due autovetture hanno portato i due mezzi allo scontro e tre persone sono rimaste ferite. La circolazione è provvisoriamente regolata con il senso unico alternato.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ***

