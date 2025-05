Leinì, aggredisce i vicini con una mazza da baseball e ruba il cellulare perchè non chiedano aiuto

LEINI’ – Una lite tra vicini è degenerata in una vera e propria violenta aggressione a Leinì. Un uomo di 45 anni è stato arrestato per aver aggredito la vicina di casa sessantaduenne, minacciandola e spintonandola. La donna è caduta a terra e a quel punto l’uomo le ha sottratto il cellulare per impedire che potesse chiamare aiuto.

Nel frattempo è arrivato il marito della donna, un uomo di 69 anni, che è stato a sua volta aggredito e colpito più volte con una mazza da baseball. L’aggressore a quel punto si è rifugiato in casa e lì lo hanno trovato i carabinieri, ancora in possesso della mazza da baseball e del telefono della vittima.

Per lui è scattato l’arresto per violenza e rapina mentre la coppia di coinugi è stata ricoverata in ospedale per le lesioni subite.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese