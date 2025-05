Ci sono 11 arresti per la rissa in strada con mazze chiodate a Torino

TORINO – Sono state arrestate undici persone per la maxi rissa avvenuta in strada nella serata del 28 maggio, quando tra corso Giulio Cesare e via Bra a Torino si sono affrontate un nutrito gruppo di perone con mazze chiodate e coltelli e auto usate per cercare di investire i rivali.

Oltre agli 11 arresti ci sono tre persone denunciate. La maxi rissa ha causato quattro feriti, trasportati negli ospedali cittadini, uno solo dei quali è in condizioni serie. Al momento non sono ancora chiari i motivi dello scontro, ma l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di uno scontro tra bande rivali per una sorta di regolamento di conti.

