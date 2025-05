Condannato a 5 anni per aver avuto rapporti sessuali con una dodicenne nei bagni della stazione Porta Nuova a Torino

TORINO – E’ stato condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione il raagazzo di 21 anni che era stato sorpreso subito dopo un rapporto sessuale con una ragazzina di 12 anni nei bagni della stazione di Porta Nuova a Torino. Erano stati due turisti olandesi ad accorgersi di rumori inequivocabili provenire dai bagni e ad avvisare le forze dell’ordine, che avevano colto i due uscire subito dopo il rapporto.

Nelle indagini successive era stato appurato che la ragazzina più volte si era appartata nei bagni per avere rapporti sessuali con minorenni, rapporti che aveva sempre dichiarato consenzienti. Come pure aveva dichiarato consenziente quest’ultimo rapporto, salvo poi cambiare versione nel corso delle indagini. Per i precedenti rapporti della minore è stata aperta una seconda inchiesta, che è ancora nele fasi preliminari.

Proprio per questo la difesa aveva chiesto di riqualificare il reato in atti sessuali con minori, invocando la sospensione della pena per l’età e per il risarcimento già avvenuto nei confronti della vittima. Il giudice non ha però accolto larichiesta ed è arrivata la pesante condanna.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese