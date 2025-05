Inaugurata la nuova area giochi del parco di via Calabria a Torino

TORINO – Nuova vita per il Parco di via Calabria, cuore verde del quartiere Lucento: è stata inaugurata la nuova area giochi lungo la sponda destra della Dora Riparia, tra corso Regina Margherita e corso Potenza. L’intervento, reso possibile dalla sponsorizzazione del Gruppo Iren, restituisce ai più piccoli e alle loro famiglie uno spazio attrezzato, inclusivo e sicuro per il gioco all’aria aperta.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco Stefano Lo Russo, la presidente di Amiat – Gruppo Iren Paola Bragantini, l’assessore alla Cura della città Francesco Tresso e il presidente della Circoscrizione 5 Alfredo Correnti.

Due aree e sette giochi

Il nuovo spazio è suddiviso in due aree distinte e ospita sette giochi innovativi: un anello girevole, due altalene a cesto (di cui una accessibile anche ai bambini con disabilità), una torre con scivolo, un gioco a molla, un pannello musicale e un grande gioco combinato pensato per stimolare agilità e coordinamento motorio. Completano il progetto una nuova pavimentazione antitrauma, il rinnovo degli arredi urbani e l’installazione di pannelli informativi dedicati alla flora e alla fauna del parco.

Il valore complessivo dell’intervento ammonta a 128mila euro, interamente finanziati da Iren. La Circoscrizione 5 ha invece coperto le spese per la rimozione della vecchia area giochi, chiusa tre anni fa per ragioni di sicurezza.

«Siamo davvero molto contenti di mettere a disposizione delle bambine e dei bambini questa nuova area giochi – ha dichiarato il sindaco Lo Russo –. È un luogo di socializzazione e benessere, reso possibile da una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. Ora chiediamo alla cittadinanza di aiutarci a preservarlo».

Anche l’assessore Tresso ha sottolineato l’importanza della sinergia tra Comune e Iren: «Abbiamo mantenuto la promessa di riaprire un’area chiusa da troppo tempo. Le aree giochi sono presìdi di comunità, strumenti di coesione e cura del territorio. La sponsorizzazione è un segnale importante: prendersi cura del verde urbano è una responsabilità condivisa».

«Il nuovo Parco Calabria – ha aggiunto il presidente Correnti – è un simbolo di attenzione alle periferie e di collaborazione tra istituzioni e soggetti privati. Per noi è motivo di orgoglio restituire questo spazio alle famiglie del quartiere».

Il Parco di via Calabria, inaugurato nel 2002, rappresenta un esempio virtuoso di riqualificazione urbana: sorto su un’area precedentemente degradata, oggi si estende per 55mila metri quadrati tra prati, alberi autoctoni e percorsi ciclopedonali. Nodo strategico della “Green Belt” torinese, il parco collega il centro città a Collegno attraverso itinerari naturalistici che attraversano il Parco Dora, il Castello di Lucento e la Pellerina.

