Nuovo ribaltone Juve: Elkann caccia Giuntoli dopo solo un anno

TORINO – E’ durata un anno la rivolusione Juventus targata Cristiano Giuntoli, il tempo di ribaltare completamente la squadra tra vendite al ribasso e acquisti contestati. Il fallimento dell’operazione Thiago Motta e l’obiettivo minimo qualificazione Champions conquistato solo nei minuti finali dell’ultima di campionato sono costati cari all’uomo su cui la società aveva puntato.

Così ieri c’è stato un duro incontro tra John Elkann e Giuntoli in cui il capo ha comunicato l’intenzione di interrompere il rapporto con tre anni d’anticipo. La squadra verrà data in mano alla nuova coppia Comolli – Chiellini, col manager francese costretto a diventare immediatamente operativo.

Il primo compito sarà quello di decidere l’allenatore in un momento non facile visto che tutti i pezzi del puzzle stanno andando al loro posto con incredibile velocità: ieri la firma di Allegri al Milan e la conferma (inattesa solo due giorni fa) di Conte al Napoli. Le possibilità per la panchina della Juve si restringono e la scelta di tenere Igor Tudor potrebbe essere un ripiego e non l’effettiva volontà della società.

Rimane il fatto che la Juve si trova ad affrontare una nuova rivoluzione a solo un anno dall’ultima fallimentare targata Giuntoli.

