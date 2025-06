Motociclista di 47 anni muore a Castelletto Stura dopo lo scontro con un’auto guidata da un uomo rimasto illeso

CASTELLETTO STURA – Nella tarda serata di ieri, sabato 31 maggio, un motociclista di 47 anni del monregalese è morto nello schianto contro un’auto guidata da un uomo rimasto, invece, illeso. Lo scontro è avvenuto a un incrocio pericoloso sulla strada provinciale 3 per Montanera, teatro di altri episodi in passato.

Oltre al conducente dell’auto, si sono fermati diversi passanti, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti le ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Morozzo.

Avvertiti i genitori, anche loro sono arrivati a Castelletto Stura. La viabilità è stata deviata in paese per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

