Agricoltore di Montechiaro d’Acqui di 60 anni precipita con il trattore da un dirupo: morto sul colpo

MONTECHIARO D’ACQUI – Nella serata di ieri, sabato 31 maggio, un agricoltore di Montechiaro d’Acqui stava lavorando con il suo trattore, quando durante una manovra il mezzo ha perso l’appoggio a terra ed è precipitato da un dirupo. Per l’agricoltore 60enne residente in paese non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. In zona sono arrivati i carabinieri di Bistagno e i vigili del fuoco, che hanno faticato a recuperare il corpo senza vita dell’uomo per la natura scoscesa del terreno.

