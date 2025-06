Mutui in crescita in Piemonte: aumentano richieste e valori immobiliari nel 2024

TORINO – Dopo anni complessi per il mercato del credito, il 2024 ha segnato una svolta positiva per i mutui casa in Piemonte. Secondo l’osservatorio congiunto di Facile.it e Mutui.it, la seconda metà dell’anno ha beneficiato della politica monetaria più accomodante della Banca Centrale Europea, con effetti evidenti: +13% nelle richieste di mutuo e +4% nell’importo medio, che ha raggiunto quota 121.034 euro.

Il mercato immobiliare torna a correre

Buone notizie anche dal settore immobiliare: i dati dell’Agenzia delle Entrate indicano che nel terzo trimestre 2024 le compravendite di abitazioni in Piemonte sono aumentate del 6,4% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo ha toccato quota 183.022 euro, con un incremento del 3%.

Le province: Cuneo in testa

Analizzando i dati provincia per provincia, Cuneo si distingue con l’importo medio più alto: 130.936 euro. Seguono Torino (123.290 euro) e Novara (118.186 euro). Le province con gli importi più contenuti sono Asti (107.426 euro), Vercelli (106.871 euro), Biella (105.534 euro) e, fanalino di coda, Alessandria (102.115 euro).

Prima casa: importi in aumento

Focalizzandosi sui mutui per l’acquisto della prima casa, anche qui si registrano aumenti: l’importo medio richiesto sale a 122.070 euro (+5%), mentre il valore dell’immobile arriva a 163.497 euro (+3%). L’età media dei richiedenti è stabile a 37 anni, con una durata del mutuo di circa 25 anni e mezzo.

Tassi in calo, mutui più accessibili

Con i recenti tagli ai tassi BCE, il mercato dei mutui è tornato più competitivo. Per un finanziamento tipo da 126.000 euro su 25 anni al 70% del valore dell’immobile:

Mutuo fisso : TAN da 2,45% , rata di 562 euro

Mutuo green (classe A/B): TAN da 2,40% , rata 559 euro

Surroga: TAN da 2,57%, rata 570 euro

Sul fronte variabile, si parte da TAN 3,50% (rata 631 euro) e, per immobili efficienti, da 3,33% (rata 612 euro).

