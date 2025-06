Protesta dei tifosi al Giro d’Italia 2025: “Cairo basta” e il malcontento granata cresce

SESTRIERE – La contestazione contro Urbano Cairo non conosce tregua. Durante la tappa del Giro d’Italia 2025 da Verrès a Sestriere, uno striscione con scritto “CAIRO BASTA!!!” ha attirato l’attenzione dei tifosi del Torino e del pubblico televisivo, segnando l’ennesimo episodio di protesta. Non è la prima volta che i supporter granata sfruttano la visibilità del Giro – organizzato proprio da RCS, di proprietà di Cairo – per esprimere il loro dissenso.

La cessione di Bellanova, i risultati deludenti e una gestione ritenuta priva di ambizione hanno alimentato una rabbia esplosa in cortei e contestazioni pubbliche, anche lontano dagli stadi. I tentativi di difesa del presidente non bastano più: i tifosi lo accusano di non investire abbastanza e di essersi allontanato dalla città e dalla sua squadra.

Nel frattempo, voci su una possibile vendita del club restano prive di conferme. Ma il clima resta rovente: Cairo continua a perdere terreno tra i tifosi, sempre più decisi a chiedere un cambio di rotta.

