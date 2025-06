La Vuelta 2025: ad Alba grande evento con Fabio Aru e giornalisti sportivi

ALBA – Appuntamento mercoledì 4 giugno alle 20.45 al Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba per una serata speciale dedicata a La Vuelta a España e alla sua attesissima tappa Alba–Limone Piemonte, in programma il prossimo 24 agosto.

L’evento, aperto al pubblico, porterà sul palco nomi illustri del ciclismo e del giornalismo sportivo: Fabio Aru, vincitore della Vuelta 2015, Massimo Ghirotto, voce tecnica di Radio Rai, e i giornalisti Franco Bocca e Beppe Conti. A moderare la serata sarà Marcello Pasquero, che condurrà gli ospiti in un dialogo tra ricordi, pronostici e dietro le quinte del grande ciclismo.

Alba protagonista della Vuelta

Il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore allo Sport Davide Tibaldi hanno espresso grande soddisfazione: «Ospitando la partenza della seconda tappa italiana, scriveremo ad Alba un’altra pagina di sport di altissimo livello». La Vuelta, trasmessa in oltre 190 Paesi e valida per l’UCI World Tour, rappresenta una straordinaria occasione di promozione internazionale per Alba e per tutto il Piemonte.

Durante la serata del 4 giugno verranno svelati dettagli inediti sul percorso, con approfondimenti tecnici e curiosità che renderanno l’evento imperdibile per appassionati e curiosi.

Turismo, sport e imprese: una sinergia vincente

La serata è anche un’occasione per celebrare la collaborazione tra enti pubblici e realtà imprenditoriali. Numerosi sponsor hanno sostenuto l’iniziativa, tra cui Banca d’Alba, Mollo Noleggio, RPS, Stroppiana Calcestruzzi, Mercatò, Borio macchine agricole, Solar Valley ed Eliotec. Il loro contributo dimostra quanto sia importante il legame tra sport e territorio per costruire progetti ambiziosi e condivisi.

